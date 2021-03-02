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ABD inşaat harcamaları Ocak ayında %1,7 arttı

Salı, 02 Mart 2021 10:48:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayı verileri eklendiğinde, ABD’de inşaata yönelik yapılan harcamanın yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,52 trilyon $ seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Aralık ayı tahmininin %1,7 üstünde yer alırken, 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen 1,44 trilyon $ tahmininin de %5,8 üstünde bulunuyor.

Ocak ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,16 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran revize edilmiş Aralık ayı tahminlerinin %1,7 üstünde bulunuyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 713 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran revize edilmiş Aralık ayı tahmininin %2,5 üstünde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Aralık ayı tahminlerinin %0,4 üstünde yer alarak 447 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Ocak ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Aralık ayı tahminlerinin %1,7 üstünde yer alarak 361,5 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Aralık ayı tahminlerine kıyasla %0,1 düşüşle 89,9 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu inşaatı harcamalarının mevsimsel etkilerden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Aralık ayı tahminlerinin %5,8 üstünde yer alarak 107,8 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.


Etiketler: Kuzey Amerika  inşaat  ABD  |  benzer haberler »


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