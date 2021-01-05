ABD inşaat harcamaları Kasım ayında %0,9 arttı

Salı, 05 Ocak 2021 15:22:06 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Kasım ayı verileri eklendiğinde, ABD’de inşaata yönelik yapılan harcamanın yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,46 trilyon $ seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Ekim ayı kaydedilen 1,45 trilyon $ tahminin %0,9 üstünde yer alırken, 2019 yılının Kasım ayında kaydedilen 1,4 trilyon $ tahmininin de %3,8 üstünde bulunuyor.

Bu yılın ilk on bir ayında inşaat harcamaları 2019 yılının aynı döneminde kaydedilen 1,26 trilyon $’a kıyasla %4,4 artışla 1,31 trilyon $ oldu.

Kasım ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,11 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran revize edilmiş Ekim ayı tahminlerinin %1,2 üstünde bulunuyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 658,1 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran revize edilmiş Ekim ayı tahmininin %2,7 üstünde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Ekim ayı tahmin edilen 457,6 milyar $’ın %0,8 altında yer alarak 453,8 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Kasım ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 347,6 milyar $ olması öngörülüyor.

Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Ekim ayı tahminlerine kıyasla %0,3 artışla 86,7 milyar $ olması bekleniyor.

Kara yolu inşaatı harcamalarının mevsimsel etkilerden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Ekim ayı tahminlerinin %1,8 üstünde yer alarak 97,5 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.