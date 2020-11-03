ABD inşaat harcamaları Eylül ayında %0,3 arttı

Salı, 03 Kasım 2020 10:37:27 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Eylül ayı verileri eklendiğinde, ABD’de inşaata yönelik yapılan harcamanın yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,41 trilyon $ seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Ağustos ayı tahmininin %0,3 üstünde yer alırken, 2019 yılının Eylül ayında kaydedilen 1,39 trilyon $ tahmininin de %1,5 üstünde bulunuyor. Bu yılın ilk dokuz ayında inşaat harcamaları 2019 yılının aynı döneminde kaydedilen 1,02 trilyon $’a kıyasla %4,1 artışla 1,06 trilyon $ oldu.

Eylül ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,07 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran revize edilmiş Ağustos ayı tahminlerinin %0,9 üstünde bulunuyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 610,9 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran revize edilmiş Ağustos ayı tahmininin %2,8 üstünde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Ağustos ayı tahminlerinin %1,5 altında yer alarak 464,1 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Eylül ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Ağustos ayı tahminlerinin kıyasla %1,7 altında yer alarak 339,1 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Ağustos ayı tahminlerine kıyasla %2 artışla 85,3 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu inşaatı harcamalarının mevsimsel etkilerden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Ağustos ayı tahminlerinin %5,4 altında yer alarak 89,3 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.