ABD inşaat harcamaları Ekim ayında %1,3 arttı

Çarşamba, 02 Aralık 2020 11:14:15 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Ekim ayı verileri eklendiğinde, ABD’de inşaata yönelik yapılan harcamanın yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,44 trilyon $ seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Eylül ayı tahmininin %1,3 üstünde yer alırken, 2019 yılının Ekim ayında kaydedilen 1,39 trilyon $ tahmininin de %3,7 üstünde bulunuyor. Bu yılın ilk on ayında inşaat harcamaları 2019 yılının aynı döneminde kaydedilen 1,14 trilyon $’a kıyasla %4,3 artışla 1,19 trilyon $ oldu.

Ekim ayı verileri eklendiğinde, özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 1,09 trilyon $ olması öngörülüyor. Bu oran revize edilmiş Eylül ayı tahminlerinin %1,4 üstünde bulunuyor. Konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 637,1 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran revize edilmiş Eylül ayı tahmininin %2,9 üstünde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Eylül ayı tahminlerinin %0,7 altında yer alarak 456,6 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

Ekim ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Eylül ayı tahminlerinin kıyasla %1 üstünde yer alarak 344,8 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Eylül ayı tahminlerine kıyasla %1,1 artışla 86,4 milyar $ olması bekleniyor. Kara yolu inşaatı harcamalarının mevsimsel etkilerden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Eylül ayı tahminlerinin %1,6 üstünde yer alarak 92,6 milyar $ seviyesinde olması öngörülüyor.