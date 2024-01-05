ABD Hindistan’dan ithal paslanmaz çubuğa antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Cuma, 05 Ocak 2024 14:59:58 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu ülkeden ithal paslanmaz çubuğa uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. Hindistan için ağırlıklı ortalama damping marjı %21,02’ye varan oranlarda yer alıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7222.11.00, 7222.19.00, 7222.20.00 ve 7222.30.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.