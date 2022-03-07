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ABD Hindistan’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 07 Mart 2022 10:09:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Hindistan’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Şubat 2020 ve 31 Ocak 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Hint üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna ek olarak, bakanlık başvurunun geri çekilmesiyle Ambica Steels Limited’a yönelik incelemeyi iptal etti.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Laxcon Steels Limited için %0,65 ve Venus Wire Industries için sıfır oranında belirledi.

Geçici antidamping vergilerinin 4 Mart tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Kuzey Amerika  paslanmaz  paslanmaz  ABD  kota ve vergiler  |  benzer haberler »

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