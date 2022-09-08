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ABD Hindistan’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa nihai antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 08 Eylül 2022 14:29:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Hindistan’dan ithal paslanmaz çelik çubuğa yönelik 1 Şubat 2020 ve 31 Ocak 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Hint üreticilerin söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını Laxcon Steels Limited için %3,76 ve Venus Wire Industries için sıfır oranlarında belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre antidamping vergileri Laxcon Steels Limited için %0,65 ve Venus Wire Industries için sıfır oranlarında yer alıyordu.

Nihai antidamping vergilerinin 8 Eylül tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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