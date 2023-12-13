ABD Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe nihai antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 13 Aralık 2023 12:13:27 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik 1 Temmuz 2021 ve 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Güney Koreli POSCO, Dongkuk Coated Metal ve diğer 5 şirketin normal değerlerin altında satış yaptığı ancak Hyundai Steel Company’nin satışlarının normal değerin altında olmadığı tespit edildi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını POSCO, Dongkuk Coated Metal ve diğer 5 şirket için %0,53, Hyundai Steel için ise sıfır olarak belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre damping marjı tüm şirketler için sıfır olarak belirlenmişti.

Nihai antidamping vergilerinin 12 Aralık tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.