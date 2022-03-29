ABD Güney Kore ile çelik kotalarına yönelik görüşmelere öncelik vermiyor

Salı, 29 Mart 2022 12:18:21 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ABD İngiltere ile 232. Madde önlemlerine yönelik bir anlaşmaya vardı ve ülke için yıllık vergiye tabi kota uygulamaya başlandı. ABD’nin Japonya ve AB ile gerçekleştirdiği anlaşmaların ardından Güney Kore çelik ve alüminyuma uygulanan kotalar konusunda ABD ile görüşmeye çalıştı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo Güney Kore’nin Trump yönetimiyle kota düzenlemesinin dahil olduğu bir anlaşma yapmış olması nedeniyle ülkenin çelik kotalarına yönelik görüşmeyi planlamadığını belirtti. Raimondo, “Güney Kore ile yeniden görüşme yapmanın ABD için bir öncelik olmadığını” söyledi. 2018 yılında Trump yönetimi Güney Kore ile yıllık 2,68 milyon mt’a kadar gümrük vergisiz çelik kotası için bir anlaşma yapmıştı.