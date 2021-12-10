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ABD G. Kore’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe nihai antidamping vergisi getirdi

Cuma, 10 Aralık 2021 10:26:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal edilen korozyona dayanıklı çeliğe yönelik 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Hyundai Steel Company hariç Güney Koreli üreticilerin inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı tespit edildi.

Bakanlık, incelemenin ön sonuçlarına paralel olarak, ağırlıklı ortalama damping marjını Güney Kore için %0,59 oranında, Hyundai Steel için ise sıfır olarak belirledi. 


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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