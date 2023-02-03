ABD G. Kore ve Tayvan’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik incelemelerin nihai sonuçlarını açıkladı

Cuma, 03 Şubat 2023 16:00:42 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore ve Tayvan’dan ithal edilen korozyona dayanıklı çeliğe yönelik 1 Temmuz 2020 ve 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Hyundai Steel Company hariç olmak üzere Güney Koreli üreticiler ve Tayvanlı üreticilerin söz konusu inceleme döneminde normal değerin altında satış yaptığı tespit edildi.

Ayrıca bakanlık Tayvan merkezli Synn Co. Ltd.’nin söz konusu dönemde korozyona dayanıklı çelik sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını Hyundai Steel Company için sıfır ve diğer Güney Koreli üreticiler için %1,79 oranında açıklarken, Tayvanlı şirketler için %2,88-3,64 oranlarında belirledi.