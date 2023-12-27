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ABD Corinth Pipeworks’ten ithal geniş çaplı kaynaklı boruda damping olmadığına karar verdi

Çarşamba, 27 Aralık 2023 11:28:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Yunanistan merkezli boru tedarikçisi Corinth Pipeworks’ten ithal edilen geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik 1 Mayıs 2021 ve 30 Nisan 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre söz konusu dönemde Corinth Pipeworks’ün normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi. İncelemenin ön sonuçlarına göre ağırlıklı ortalama damping marjı %6,95 olarak belirlenmişti.

Söz konusu kararın 22 Aralık tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika 

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