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Ukraynalı Centravis Alman bir şirkete dikişsiz paslanmaz çelik boru tedarik edecek

Pazartesi, 09 Eylül 2024 10:42:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre Ukrayna merkezli dikişsiz paslanmaz boru üreticisi Centravis, hidrojen ve sıkıştırılmış doğal gaz kullanılan projelere hidrolik bağlantılar tedarik eden Almanya merkezli Voss Fluid’e dikişsiz paslanmaz çelik boru tedarik etmek üzere bir anlaşma imzaladı. Yıllık tedarik tonajının onlarca ton olduğu bildiriliyor. Şirket, hidrojen projelerinin her yıl daha popüler hale gelmesiyle bu segmentten gelecek sipariş sayısının artmasını bekliyor.

Bu yılın ilk yarısında şirket, yıllık %9 artışla 6.880 mt dikişsiz paslanmaz çelik boru üretti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın başında Centravis ülkenin batısında bulunan Uzhgorod tesisinde üretime başlamıştı.


Etiketler: Paslanmaz Boru Borular Paslanmaz Ürünler Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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