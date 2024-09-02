YC Inox Kocaeli’de paslanmaz çelik boru üretim kapasitesini artıracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayvanlı çelik üreticisi YC Inox’un Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşu YC Inox TR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı paslanmaz çelik boru imalatı kapasite artışı projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 64,88 milyon TL olan proje kapsamında tesisin kapasitesinin 20.000 mt’dan yıllık 75.000 mt’a çıkması planlanıyor. Projede inşaat çalışmasının yapılmayacağı bildirildi ve ekipmanların monte edilmesinin ardından faaliyete geçilmesi bekleniyor. Projenin hayata geçmesi durumunda şirket bünyesinde 300 yeni personel istihdam edilecek.