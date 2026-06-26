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ABD Çin’den ithal OCTG boruya vergi uygulamaya devam edecek

Cuma, 26 Haziran 2026 10:38:26 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Çin’den ithal petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde kullanılan (OCTG) boruya yönelik dönem sonu antidamping vergisi ve telafi edici vergi incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin yürürlükten kaldırılmasının damping, teşvik ve ABD’deki yerel sanayisine yönelik maddi zararın devamına veya tekrarlanmasına yol açabileceğini tespit etti.

Bu doğrultuda ağırlıklı ortalama damping marjları %32,07-99,14 seviyesinde yer alırken, %10,49-15,78 oranında telafi edici vergi uygulanacak.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7304.29.10.10, 7304.29.10.20, 7304.29.10.30, 7304.29.10.40, 7304.29.10.50, 7304.29.10.60, 7304.29.10.80, 7304.29.20.10, 7304.29.20.20, 7304.29.20.30, 7304.29.20.40, 7304.29.20.50, 7304.29.20.60, 7304.29.20.80, 7304.29.31.10, 7304.29.31.20, 7304.29.31.30, 7304.29.31.40, 7304.29.31.50, 7304.29.31.60, 7304.29.31.80, 7304.29.41.10, 7304.29.41.20, 7304.29.41.30, 7304.29.41.40, 7304.29.41.50, 7304.29.41.60, 7304.29.41.80, 7304.29.50.15, 7304.29.50.30, 7304.29.50.45, 7304.29.50.60, 7304.29.50.75, 7304.29.61.15, 7304.29.61.30, 7304.29.61.45, 7304.29.61.60, 7304.29.61.75, 7305.20.20.00, 7305.20.40.00, 7305.20.60.00, 7305.20.80.00, 7306.29.10.30, 7306.29.10.90, 7306.29.20.00, 7306.29.31.00, 7306.29.41.00, 7306.29.60.10, 7306.29.60.50, 7306.29.81.10 ve 7306.29.81.50 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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