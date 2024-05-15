ABD Çin’den ithal çelik ürünlerine yönelik vergileri %25’e çıkardı

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 10:36:43 (GMT+3) | İstanbul

ABD Başkanı Joe Biden, 301. Madde kapsamında Çin’den ithal çelik ürünlerine yönelik %0-7,5 oranında uygulanan vergilerin bu yıl %25’e çıkarılacağını açıkladı. ABD Ticaret Temsilciliği tarafından yapılan incelemenin ardından alınan karar, küresel çelik kapasite fazlası sorununun en büyük kaynağı olan Çin’i adil olmayan ticari uygulamalarını kaldırmaya teşvik etmek amacıyla tasarlandı.

Açıklamaya göre ABD, dünyanın en karbon yoğun ülkeleri arasında yer alan Çin’in çelik kapasitesi fazlası nedeniyle haksız rekabetle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. ABD’de yüksek kalite ve düşük emisyona sahip olarak üretilen ürünler, Çin’in yerel çelik sektörüne yönelik politikaları ve sübvansiyonlarından dolayı daha düşük fiyatlı ve daha fazla emisyona sahip ürünlerin baskısı altında kalıyor.

Çin’den ithal çeliğe yönelik vergilerdeki artışa ek olarak Çin’den ithal lityum iyon pilleri, güneş pilleri ve elektrikli araçlara yönelik vergiler bu yıl sırasıyla %25, %50 ve %100’e yükseltilirken, yarı iletken çipe yönelik vergiler ise 2025 yılında %50’ye çıkacak.