ABD çelik ve alüminyum ithalatına %25 ek vergi getirebilir

Basında çıkan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına halihazırda uygulanan sırasıyla %25 ve %10 oranlarındaki vergilere ek olarak %25 oranında bir ithalat vergisi daha getireceğini belirtti. Bu hamle, Trump’ın ticaret politikasını revize etme yolundaki bir başka adım olarak değerlendiriliyor.

Kanada, Meksika, Avustralya, Arjantin, Brezilya, Güney Kore, AB, Japonya ve İngiltere dahil olmak üzere vergi muafiyetine sahip ve vergiye tabi kota anlaşmaları bulunan ticari ortakların ürünlerine söz konusu ek vergilerin uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil. Söz konusu açıklama hakkında basına konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, ABD’nin bazı ülkelere uyguladığı muafiyetler karşısında Türkiye’nin halihazırda %25 oranında vergiye tabi olduğunu ve yeni verginin ek olarak getirilmesi halinde Türkiye çelik sektörünün vergi maliyetinin iki katına çıkacağını ifade etti. Dr. Yayan, yeni vergi kararı vergiye tabi olmayan ülkelere uygulanırsa Türkiye çelik sektörünün bir avantaj elde edebileceğini söyledi. SteelOrbis’e konuşan bazı kaynaklar, Türkiye için hiçbir şeyin değişmeyeceğini, yeni verginin yalnızca mevcut vergilerden muaf olan ülkelere getirileceğini düşündüklerini ifade etti. Vergilerden muaf olan ülkeler ABD’nin çelik ithalatının %80’ini oluşturuyor.

Ayrıca Trump, bu haftanın sonunda ABD’den ithal edilen ürünlere vergi uygulayan tüm ülkelere misilleme olarak gümrük vergileri açıklayacağını belirtti. Ancak hangi ülkelerin hedef alınacağı bildirilmedi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ABD’nin Çin’den ithal ürünlere %10 ilave vergi getirmesine misilleme olarak Çin, 10 Şubat tarihinde yürürlüğe girmek üzere ABD’den ithal kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) %15 vergi uygulayacak. Bununla birlikte ham petrol, tarım makineleri ve belirli otomobiller ise %10 vergiye tabi tutulacak.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Şubat ayının başında başkan, Kanada ve Meksika’dan ithal ürünler için açıkladığı %25 oranındaki ilave vergileri 30 gün ertelemeye karar vermişti.