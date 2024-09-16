ABD çelik sektörü ticaret önlemlerinin sıkılaştırılmasını istiyor

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI), dampingli ithalat, hileli ticaret ve diğer haksız ticaret uygulamalarıyla mücadele için hükümetin mevcut ticaret yasalarını güncellemesi gerektiğini belirtirken Çin’in ticareti bozan politikalarına da dikkat çekti.

AISI’nin yanı sıra Çelik Üreticileri Birliği, Birleşik Çelik İşçileri Sendikası ve Kuzey Amerika Vasıflı Çelik Endüstrisi gibi çelik sektörünü temsil eden diğer gruplar, oyun alanının eşitlenmesi sağlayan yasanın güncellenmiş halini geçirmesi için ABD Senatosu’na çağrıda bulundu. Bu yasa sayesinde ABD Ticaret Bakanlığının ticaret yasalarının ihlali ve haksız ticaret uygulamalarıyla başa çıkabileceğini aktardı.

AISI Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, “ABD’nin antidamping vergisi ve telafi edici vergi yasaları 2015 yılından beri güncellenmedi. Bu nedenle pek çok şirketin ticaret önlemlerini atlatma ve bunlardan kaçınma çabalarına karşı koyulamadı,” dedi.

Bununla birlikte Dempsey, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü yükümlüklerine uymamasıyla ilgili endişelerini ABD Ticaret Temsilcisi Ofisi ile paylaşırken bu yükümlülükleri ihlal eden büyük teşvikler ve diğer ticareti bozan uygulamaların ABD’li çelik üreticilerini ciddi ölçüde etkilediğini aktardı.

Öte yandan AISI yetkilisi, haksız ticareti yapılan ürünler için yerel üreticilere hukuki yoldan yardım isteme imkanı tanıyan antidamping vergisi ve telafi edici vergi yasalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Dempsey sözlerine, “Antidamping vergisi ile telafi edici vergi yasaları, dünyanın dört bir yanından haksız ticareti yapılan ürünler için yerel sektörlere hukuki çözüm yolu sağlıyor. Çelik sektörü özelinde bakıldığında, ticaret bakanlığının 45 farklı ülkeden ithal çelik ürünlerine yönelik şu an 309 adet antidamping vergisi ve telafi edici vergi kararı bulunuyor. Bu durum, sektörümüzdeki haksız ticari uygulamaların ne kadar yaygın olduğunu ve bu yasaların tam ve güçlü bir şekilde uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor,” şeklinde devam etti