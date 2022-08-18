ABD beş ülkeden ithal korozyona dayanıklı çeliğe antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Perşembe, 18 Ağustos 2022 11:40:21 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan, İtalya, Çin, Güney Kore ve Tayvan’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe uygulanan antidamping vergisi ve Hindistan, İtalya, Çin ve Güney Kore’den ithal söz konusu ürünlere uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, ülkelerden ithal söz konusu ürüne uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici verginin kaldırılmasının dampingin ve teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını Çin için %3,05-4,43, İtalya için 12,63-92,12, Güney Kore için %8,75-47,80, Çin için %209,97 ve Tayvan için %10,34 olarak belirlerken, nihai teşvik oranları Hindistan için %8-29,49, İtalya için %0,07-38,51, Güney Kore için %0,72-1,19 ve Çin için %39,05-241,07 oranlarında yer alıyor.

Antidamping vergisi ve telafi edici verginin 17 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.30.0030, 7210.30.0060, 7210.41.0000, 7210.49.0030, 7210.49.0040, 7210.49.0045, 7210.49.0091, 7210.49.0095, 7210.61.0000, 7210.69.0000, 7210.70.6030, 7210.70.6060, 7210.70.6090, 7210.90.6000, 7210.90.9000, 7212.20.0000, 7212.30.1030, 7212.30.1090, 7212.30.3000, 7212.30.5000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000 ve 7212.60.0000 kodları altında yer alıyor.