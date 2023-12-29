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ABD AB’den ithal çelik için vergiye tabi kotaların süresini iki yıl daha uzattı

Cuma, 29 Aralık 2023 15:39:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamasına göre, Avrupa Birliği’nden belirli miktarlarda çelik ürünü ithalatının artık ulusal güvenliğe zarar verme tehdidi oluşturmadığı tespit edildi. Böylece AB için çelik ve alüminyuma yönelik ayrılan vergiye tabi kotalar 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere iki yıl daha uzatıldı.

ABD ile AB arasında 2021 yılında imzalanan anlaşmada belirtilen ve devam ettirilecek olan toplam 3,3 milyon mt’luk kota tonajı ABD’nin yerel çelik sektöründe yeterli kapasite kullanım oranına ulaşma ve bu oranı koruma hedefini yansıtıyor.

Amerika Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, “Biden hükümetinin Küresel Sürdürülebilir Çelik ve Alüminyum Düzenlemesi’ne ilişkin görüşmelere ek süre tanımak amacıyla AB’den ithal çeliğe uygulanan vergiye tabi kotaların iki yıl uzatmasından memnunuz. ABD çelik sektörü olarak, hükümetin küresel çelik kapasite fazlası ve ithal çeliğin temiz Amerikan çeliğine kıyasla daha yüksek karbon yoğunluğuna sahip olması sorunlarını çözmek için yeni yollar arama çabalarını destekliyoruz,” şeklinde yorum yaptı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere AB hukuki haklarını korumak ve 232. Madde vergilerinin tamamen kaldırılmasını sağlamak için yapıcı görüşmelerin devam edeceğini belirtmişti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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