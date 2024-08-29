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ABB Group, SSAB’nin Borlänge’deki sıcak haddehanesini yenileyecek

Perşembe, 29 Ağustos 2024 11:37:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsviçre merkezli enerji ve otomasyon sistemleri sağlayıcısı ABB Group, İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB’nin Borlänge tesisinde yer alan sıcak haddehanesinde kapsamlı modernizasyon çalışmaları yürüteceğini duyurdu.

SSAB’nin üretiminde fosil yakıt kullanılmayan çeliği 2026 yılında piyasaya sürme hedefi doğrultusunda hayata geçirilecek proje kapsamında İsviçreli şirket, haddehanenin şalt ekipmanlarını yenileyerek kullanım ömrünü uzatacak ve güvenliğini artıracak. Bununla birlikte faaliyet istikrarı ile güvenirliğini iyileştirmek amacıyla ana tahrik sistemini ve motorlarını yenilenecek.

Yapılan açıklamada, İsveçli şirketin sıcak haddeleme faaliyetlerini Luleå’da inşası devam eden yeşil çelik tesisine taşıyacak ve Borlänge’yi 2030 yılına kadar devre dışı bırakacak olmasına rağmen ABB ile imzalanan sözleşmenin söz konusu tarihe kadar Borlänge haddehanesinin üretkenliğini ve verimliliğini korumasını sağlayacağı, ayrıca yeşil çelik tesisinin inşasını kolaylaştıracağı vurgulandı.

Modernizasyon projesinin önümüzdeki yılın yaz aylarında başlaması bekleniyor.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi SSAB 

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