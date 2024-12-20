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SSAB elektrik ark ocaklı Luleå tesisi için çevre izni aldı

Cuma, 20 Aralık 2024 14:35:38 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Luleå tesisi için çevre izni aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, arazi ve çevre mahkemesinin projeye onay verdiği, bu sayede tesisin inşasının başlayabileceği öğrenildi. Elektrik ark ocaklı söz konusu tesisin temiz enerjinin yanı sıra şirketin HYBRIT teknolojisiyle üretilen sünger demir ve geri dönüştürülmüş hurdayla faaliyet göstereceği vurgulandı. Bu sayede SSAB’nin yalnızca yeşil çelik üretmekle ve emisyonlarını yıllık yaklaşık 2,8 milyon mt düşürmekle kalmayıp verimliliğini artırabileceği ve teslim sürelerini kısaltabileceği de aktarıldı.

Üretim kapasitesi yıllık 2,5 milyon mt seviyesinde yer alacak Luleå tesisinin 2028 yılının sonunda faaliyete alınması planlanıyor.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma SSAB 

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