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İsveçli AFRY, SSAB’nin elektrik ark ocaklı tesis projesine mühendislik hizmetleri sağlayacak

Perşembe, 10 Ekim 2024 14:13:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveç merkezli mühendislik şirketi AFRY’nin yerel vasıflı çelik üreticisi SSAB’nin Luleå’daki elektrik ark ocaklı tesis projesine 2024 ve 2026 yılları arasında mühendislik hizmetleri sağlayacağı duyuruldu.

Yıllık kapasitesi 2,5 milyon mt seviyesinde yer alacak olan elektrik ark ocaklı tesis, fosil yakıt kullanmadan çelik üreterek İsveç’in yıllık emisyonlarını %7 düşürecek. Tesisin 2028 yılında faaliyete alınması planlanıyor.

Anlaşma doğrultusunda AFRY, Luleå’daki eritme ve sıcak haddeleme hatlarının mühendisliğini üstlenecek. Tesiste elektrik ark ocaklarının yanı sıra entegre olmayan metalurji ekipmanları, ince slab döküm ünitesi, gerekli altyapı ve yardımcı tesisler de bulunacak.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma SSAB 

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