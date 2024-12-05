SSAB otomotiv parçası üretiminde kullanılmak üzere fosil yakıt kullanılmadan üretilen çelik tedarik edecek

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, ileride fosilsiz çelik tedarik etmek üzere Avrupalı ​​otomotiv tedarikçisi Snop ile uzun vadeli bir ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı. Snop, otomotiv parçası üretiminde fosil yakıt kullanılmadan üretilen çelik kullanarak ürünlerinin karbon ayak izini azaltacak. Şirket, karbon emisyonunu 2030 yılına kadar %30 azaltmayı ve 2050’de net sıfıra ulaşmayı hedefliyor.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Snop, geçtiğimiz yıl karbonu azaltılmış ve düşük karbonlu çelik temin etmek üzere Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group ve Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal ile anlaşmalar imzalamıştı.