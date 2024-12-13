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SSAB hurda temini için Stena Metall ile iş birliği yapacak

Cuma, 13 Aralık 2024 14:48:25 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, üretim faaliyetlerine yönelik hurda temin etmek üzere yerel geri dönüşüm şirketi Stena Metall ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

İş birliği kapsamında Stena, Halmstad’da yer alan geri dönüşüm merkezinden SSAB’nin Oxelösund tesisindeki elektrik ark ocağına hurda tedarik edecek. Bu sayede İsveç’te geri dönüştürülmüş çelik kullanımı artarak karbonsuzlaşma faaliyetleri desteklenecek.

Öte yandan taraflar, ilk hurda teslimatlarını söz konusu elektrik ark ocağının devreye alınmasının planlandığı 2026 yılının sonuna denk gelecek şekilde gerçekleştirmeyi planlıyor. Teslimatlar, çoğunlukla demir yolu aracılığıyla yapılacak.


Etiketler: Hurda Hammaddeler İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma SSAB 

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