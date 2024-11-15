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SSAB gemi inşası için fosil yakıt içermeyen çelik tedarik edecek

Cuma, 15 Kasım 2024 11:01:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, distribütör bağlı kuruluşu Tibnor’un, Norveç merkezli tersane Salthammer Båtbyggeri’ye geri dönüştürülmüş çelik, fosil yakıt içermeyen elektrik ve biyogaz kullanılarak üretilen SSAB Zero™ çeliğini tedarik edeceğini açıkladı. Söz konusu çelik, ilk defa gemi inşa sektöründe kullanılacak.

Tibnor, Salthammer Båtbyggeri’ye iki parti halinde toplamda yaklaşık 300 ton SSAB Zero™ çeliği tedarik edecek. Tibnor’un Satış Direktörü Svein Johansen, “SSAB Zero™ yeni nesil elektrikle çalışan tedarik gemileri için harika bir malzeme. İlk 6-15 mm kalınlığa sahip çelik sac kargosu Kasım ayında sevk edilecek,” dedi.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Gemi İnşa SSAB 





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