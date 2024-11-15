SSAB gemi inşası için fosil yakıt içermeyen çelik tedarik edecek

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, distribütör bağlı kuruluşu Tibnor’un, Norveç merkezli tersane Salthammer Båtbyggeri’ye geri dönüştürülmüş çelik, fosil yakıt içermeyen elektrik ve biyogaz kullanılarak üretilen SSAB Zero™ çeliğini tedarik edeceğini açıkladı. Söz konusu çelik, ilk defa gemi inşa sektöründe kullanılacak.

Tibnor, Salthammer Båtbyggeri’ye iki parti halinde toplamda yaklaşık 300 ton SSAB Zero™ çeliği tedarik edecek. Tibnor’un Satış Direktörü Svein Johansen, “SSAB Zero™ yeni nesil elektrikle çalışan tedarik gemileri için harika bir malzeme. İlk 6-15 mm kalınlığa sahip çelik sac kargosu Kasım ayında sevk edilecek,” dedi.