SSAB üretiminde fosil yakıt kullanılmayan çelik tedariki için Norveçli Smith Stål ile güçlerini birleştirdi

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, gelecekte üretiminde fosil yakıt kullanılmayan çelik tedarik etmek ve Norveçli müşteriler için değer zinciri oluşturmak üzere kendi çelik servis merkezi olan Norveç merkezli Smith Stål ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Katma değerli çelik ile metal stokçusu ve distribütörü olan Smith Stål, müşterilerine levha, profil, kutu profil, boru ve çubuktan oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Anlaşma kapsamında tedarik edilecek miktar paylaşılmazken Smith Stål, gelecekte yerel müşterilerine SSAB’nin üretiminde fosil yakıt kullanılmayan çeliğini tedarik edebileceğini, ayrıca sanayi, inşaat ve açık deniz segmentlerindeki talebin güçlü olduğunu ifade etti.

SSAB, SSAB Zero™ ve SSAB Fossil-free™ markaları altında fosil yakıtlardan kaynaklı emisyonu neredeyse hiç olmayan iki çelik üretti. SSAB Zero™, geri dönüştürülmüş çelik, temiz enerji ve biyogaz kullanılarak üretilirken SSAB Fossil-free™ çeliğin üretiminde SSAB’nin madencilik şirketi LKAB ve enerji şirketi Vattenfall ile geliştirdiği HYBRIT® teknolojisiyle demir cevheri kullanılıyor.