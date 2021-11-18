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AB yedi adet karbonsuzlaştırma projesine yatırım yapıyor

Perşembe, 18 Kasım 2021 11:36:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, enerji yoğun sanayiler, hidrojen, karbon yakalama, kullanım ve depolama ve yenilenebilir enerji alanlarındaki teknolojileri desteklemek için Yenilik Fonu aracılığıyla yedi büyük ölçekli projeye 1,1 milyar €’nun üzerinde yatırım yapacağını açıkladı.

İsveç’teki bir projeyle, Gällivare ve Oxelösund’da yenilenebilir hidrojen kullanarak çelik üretiminden kaynaklanan sera gazı salımının tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. Finlandiya’daki bir başka projeyle, Porvoo’daki bir rafineride yenilenebilir enerji yoluyla ve karbonu yakalayıp Kuzey Denizi’nde kalıcı olarak depolayarak temiz hidrojen üretilecek. Fransa’da bir proje, bir çimento fabrikasındaki karbonu yakalayacak ve Kuzey Denizi’nde depolayacak. Belçika’daki bir projeyle ise, hidrojen ve kimyasalların üretimindeki karbon salımını azaltmak için Antwerp Limanı’nda karbon yakalama, taşıma ve depolama zinciri geliştirilecek.


Etiketler: yatırım  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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