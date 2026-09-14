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İspanyol Megasa Portekiz'de fotovoltaik elektrik üretimi için yatırım yapacak

Pazartesi, 14 Eylül 2026 11:23:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre İspanya merkezli uzun mamul üreticisi Megasa, Portekiz'deki faaliyetlerine 300 milyon €'nun üzerinde yatırım yapacak. Yatırım programı kapsamında şirketin Seixal ve Maia'daki çelik tesislerinde öz tüketim amacıyla fotovoltaik elektrik üretim tesisleri kurulacak.

Portekizli uzun mamul üreticisi Siderurgia Nacional'ın sahibi olan Megasa, fotovoltaik projesinin Portekiz ve Avrupa enerji sistemlerindeki değişiklikler ile Orta Doğu'daki çatışmaların yaşandığı bir dönemde elektrik piyasasındaki fiyat seviyelerine ve fiyat dalgalanmalarına olan maruziyetini azaltmayı amaçladığını belirtti.

Güneş enerjisi yatırımı enerji bağımlılığını azaltacak

Yatırım programı kapsamında Megasa'nın Seixal ve Maia tesislerine elektrik sağlamak üzere fotovoltaik elektrik üretim üniteleri kurulacak. Şirket, incelenen kaynaklarda güneş enerjisi tesislerinin planlanan üretim kapasitesini veya devreye alınma takvimini açıklamadı.

Şirkete göre enerji, demirli hurda alımının ardından Megasa'nın en büyük ikinci üretim maliyetini oluştururken, Seixal ve Maia çelik tesisleri Portekiz'in en fazla elektrik tüketen iki tesisi konumunda bulunuyor.

Ayrıca Portekiz hükümetinin dolaylı karbon emisyonu maliyetlerine yönelik tazminat uygulamasını uzatmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Megasa, söz konusu önlemin ülkenin çelik sektörünün geleceği açısından önemli olduğunu ve enerji yoğun sektörlerin rekabet gücünü doğrudan desteklediğini ifade etti.

Etiketler: Portekiz İspanya Avrupa Birliği Yatırım 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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