﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

AB ve Japonya hidrojen üretimindeki iş birliklerini güçlendiriyor

Perşembe, 08 Aralık 2022 14:21:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, AB ve Japonya’nın hidrojen üretimi konusunda küresel pazar geliştirmek için iş birliklerini güçlendiren bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Taraflar yenilenebilir ve düşük karbonlu hidrojenin sürdürülebilir ve uygun fiyatlı üretimi, ticareti, nakliyesi, depolanması, dağıtımı ve kullanımı için birlikte çalışacak. İş birliği, ticaret ve yatırımlarda aksaklık olmaksızın, kurallara dayalı ve şeffaf bir küresel hidrojen piyasasının kurulmasına yardımcı olacak.

Anlaşmaya göre; hükümetler, sanayi sektörü temsilcileri, araştırma kurumları ve yerel makamlar ortak standartlar ve sertifikalara yönelik çalışmalar dahil olmak üzere belirli stratejiler, düzenlemeler, teşvikler ve sübvansiyonlar üzerinde iş birliği yapılması için teşvik edilecek. Aynı zamanda söz konusu iş birliği dışındaki ülkelerin de desteklenmesini içeren çok taraflı iş birlikleri için projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Ülkeler, yeşil büyümeye ulaşmak için iklim açısından nötr, döngüsel ve kaynakları verimli kullanan ekonomiler yaratmak amacıyla 2021 yılında imzalanan AB-Japonya Yeşil İttifakında özetlendiği üzere, 2050 yılına kadar iklim nötr hale gelmeyi ve yeşil enerji geçişini hızlandırmayı taahhüt ediyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Ekim ayında aylık %1,6 düştü

08 Ara | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları Ekim’de aylık %1,1 düştü

30 Kas | Çelik Haberler

AB’nin otomobil üretimi dördüncü çeyrekte yarı iletken çip sıkıntısının hafiflemesiyle toparlanabilir

22 Kas | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %9,3 düştü

21 Kas | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %6,9 azaldı

21 Kas | Çelik Haberler

Avro bölgesinde sanayi üretimi Eylül ayında aylık %0,9 yükseldi

15 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Eylül ayında aylık %0,4 düştü

07 Kas | Çelik Haberler

Outokumpu’nun net kârı ve satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı

04 Kas | Çelik Haberler

LKAB’nin satış gelirleri düşen demir cevheri fiyatları nedeniyle üçüncü çeyrekte geriledi

03 Kas | Çelik Haberler

ArcelorMittal Espana demir yollarına çelik tedarik edecek

02 Kas | Çelik Haberler