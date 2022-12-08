AB ve Japonya hidrojen üretimindeki iş birliklerini güçlendiriyor

Perşembe, 08 Aralık 2022 14:21:45 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, AB ve Japonya’nın hidrojen üretimi konusunda küresel pazar geliştirmek için iş birliklerini güçlendiren bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Taraflar yenilenebilir ve düşük karbonlu hidrojenin sürdürülebilir ve uygun fiyatlı üretimi, ticareti, nakliyesi, depolanması, dağıtımı ve kullanımı için birlikte çalışacak. İş birliği, ticaret ve yatırımlarda aksaklık olmaksızın, kurallara dayalı ve şeffaf bir küresel hidrojen piyasasının kurulmasına yardımcı olacak.

Anlaşmaya göre; hükümetler, sanayi sektörü temsilcileri, araştırma kurumları ve yerel makamlar ortak standartlar ve sertifikalara yönelik çalışmalar dahil olmak üzere belirli stratejiler, düzenlemeler, teşvikler ve sübvansiyonlar üzerinde iş birliği yapılması için teşvik edilecek. Aynı zamanda söz konusu iş birliği dışındaki ülkelerin de desteklenmesini içeren çok taraflı iş birlikleri için projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Ülkeler, yeşil büyümeye ulaşmak için iklim açısından nötr, döngüsel ve kaynakları verimli kullanan ekonomiler yaratmak amacıyla 2021 yılında imzalanan AB-Japonya Yeşil İttifakında özetlendiği üzere, 2050 yılına kadar iklim nötr hale gelmeyi ve yeşil enerji geçişini hızlandırmayı taahhüt ediyor.