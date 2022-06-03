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AB Ukrayna’dan ithal ürünlere yönelik vergileri yarından itibaren askıya alacak

Cuma, 03 Haziran 2022 14:45:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Konseyi Ukrayna’dan ithal bazı ürünlerle ilgili olarak ticareti bir yıllık süreyle serbestleştirmeye ve ticaret imtiyazlar vermeye yönelik düzenlemeyi kabul etmişti. Konsey, 4 Haziran tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenlemenin, Ukrayna’dan AB’ye transit geçiş yapan veya AB’de gümrük kontrolünden geçecek ürünlere uygulanacağını belirtti. Söz konusu ürünlere uygulanan tüm antidamping vergileri ve koruma önlemleri de kaldırıldı.

Düzenlemeye göre, Ukrayna savaş bağlamında açıkça gerekçelendirilmedikçe AB ile yapılan ticarete yeni vergiler veya başka herhangi bir kısıtlama getirmekten kaçınmalı. Ukrayna’nın bu koşullardan herhangi birine uymaması durumunda Avrupa Komisyonu bu düzenlemenin tamamını veya bir kısmını geçici olarak askıya alma yetkisine sahip. AB üreticilerini tehdit eden veya iç piyasada sıkıntıya neden olan herhangi bir ürünün ithalatı için gümrük vergileri yeniden getirilebilir.


Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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