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AB Ukrayna’dan ithal sıcak haddelenmiş çeliğe yönelik antidamping incelemesini önlemsiz kapattı

Salı, 21 Şubat 2023 10:01:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu Ukrayna’dan ithal sıcak haddelenmiş çelik ürünlere uygulanan antidamping vergileri için başlatılan dönem sonu incelemesini önlemsiz kapattığını açıkladı.

4 Haziran 2022 tarihinde sıcak haddelenmiş çelik dahil olmak üzere Ukrayna’dan ithal bazı ürünlere yönelik antidamping vergileri geçici olarak askıya alınmıştı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Konseyi Ukrayna’dan ithal bazı ürünlerle ilgili olarak ticareti bir yıllık süreyle serbestleştirmeye ve ticaret imtiyazlar vermeye yönelik düzenlemeyi kabul etmişti.

Brezilya, İran ve Rusya’dan ithal sıcak haddelenmiş çeliğe uygulanan antidamping vergilerine yönelik dönem sonu incelemesi devam edecek.


Etiketler: Yassı Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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