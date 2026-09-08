AB Türk çelik üreticilerinin sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergilerine karşı temyiz başvurularını reddetti

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Türk çelik üreticileri Çolakoğlu ve Erdemir grubu şirketlerinin AB'nin Türkiye'den ithal sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine uyguladığı antidamping vergilerine karşı yaptığı temyiz başvurularını reddederek AB Genel Mahkemesi'nin önceki kararlarını onadı.

Mevcut antidamping vergileri Çolakoğlu Metalurji için %7,3, Erdemir için %5, Habaş için %4,7, Ağır Haddecilik ve Borçelik için %5,7, diğer Türk üreticiler için ise %7,3 oranlarında yer alıyor.

Adalet Divanı Genel Mahkeme kararlarını onadı

Çolakoğlu Metalurji ve Çolakoğlu Dış Ticaret, söz konusu önlemlere AB Genel Mahkemesi nezdinde itiraz etmiş ve davalarının reddedilmesinin ardından temyiz başvurusunda bulunmuştu. Erdemir grubu şirketleri de benzer bir hukuki süreç izlemişti. Adalet Divanı her iki temyiz başvurusunu da reddederek 2021 tarihli düzenlemeye karşı yürütülen hukuki süreçleri sona erdirdi.

Çolakoğlu davasında uyuşmazlık, ihracat fiyatları ile normal değerin karşılaştırılması, komisyonlara yönelik ayarlamalar ve Çolakoğlu Metalurji ile bağlantılı ticaret şirketinin tek bir ekonomik yapı oluşturup oluşturmadığı gibi konuları içeriyordu. Dava sürecinde ayrıca döviz kuru dönüşümü ve döviz kuru riskinden korunma sözleşmelerinin değerlendirilmesi de ele alındı.

Türk şirketlerinin kendi hukuki masraflarını karşılamalarına ve temyiz süreçlerine ilişkin Avrupa Komisyonu'nun masraflarını ödemelerine karar verildi.

Türkiye'den ithal sıcak rulo saca uygulanan vergilere yönelik ayrı nihai gözden geçirme soruşturması devam ediyor

Mahkeme kararları 2021 yılında uygulamaya konan önlemlere karşı hukuki süreçleri sona erdirirken, antidamping vergilerinin gelecekte uygulanmaya devam edip etmeyeceği ayrı bir nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında değerlendiriliyor. Avrupa Komisyonu, mevcut önlemlerin sona erme süresinin yaklaşması üzerine Avrupa Çelik Birliği EUROFER'in talebinin ardından 6 Temmuz 2026 tarihinde söz konusu soruşturmayı başlattı.

Buna göre Adalet Divanının kararları, Türk üreticilerin itiraz ettiği mevcut önlemlerin hukuka uygunluğunu onaylarken, Türkiye çıkışlı sıcak rulo saca yönelik antidamping vergilerinin devam edip etmeyeceği Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen gözden geçirme soruşturmasının sonucuna göre belirlenecek.