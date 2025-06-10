AB Ukrayna’dan ithal çeliğe uygulanan muafiyetlerin 2028’e kadar uzatılmasını onayladı

Avrupa Konseyi, Ukraynalı üreticilerin ve ihracatçıların savaş nedeniyle karşılaştığı sıkıntıları hafifletmek amacıyla ülkeden yapılan demir ve çelik ithalatına yönelik vergi ve kota muafiyetini uzattığını açıkladı. 6 Haziran tarihinde devreye alınan yeni düzenleme, 2028 yılının Haziran ayına kadar olmak üzere üç yıl süreyle yürürlükte kalacak.

2022 yılının Haziran ayından bu yana uygulanan muafiyetler, 5 Haziran tarihinde sona ermişti.

Açıklamaya göre söz konusu ürünlerin Ukrayna’dan ithalatının, benzer veya doğrudan rekabet eden ürünler üreten AB’li üreticilere önemli ölçüde zarar verecek veya zarar verme tehdidi oluşturacak düzeye ulaşması halinde muafiyetler kaldırılacak.