 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > AB...

AB silisli sac ithalatına yönelik koruma önlemi soruşturması başlattı

Pazartesi, 30 Mart 2026 11:37:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, taneleri yönlendirilmiş silisli saca yönelik koruma önlemi soruşturması başlattığını açıkladı. Soruşturma kapsamında ithalattaki son artışa karşı AB’li üreticileri korumak amacıyla koruma önlemlerinin gerekip gerekmediği tespit edilecek.

İthalatta sert artış

Komisyona sunulan bilgilere göre AB’nin toplam taneleri yönlendirilmiş silisli sac ithalatı önemli ölçüde artarak 2021 yılında kaydedilen 91.362 mt seviyesine kıyasla %109 artışla 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 döneminde 191.056 mt seviyesine yükseldi.

Küresel kapasite fazlası endişe yaratıyor

Komisyon taneleri yönlendirilmiş silisli sac için küresel fazla kapasitenin yaklaşık 630.000 mt seviyesinde olduğunu, bunun da AB’nin toplam tüketimini %64 oranında aştığını vurguladı. Ayrıca üçüncü ülkeler tarafından uygulanan koruma önlemlerinin artmasının diğer pazarlara erişimi sınırladığı ve bunun AB’ye yönlendirilen ihracatın artmasına yol açabileceği belirtildi. 

Soruşturma kapsamında bahsi geçen ürünün ithalatına müdahale gerek görüldüğü takdirde geçici koruma önlemleri dört ila beş ay içinde uygulanabilecek. Söz konusu önlemlerin devreye alınması durumunda ise nihai önlemlerin 200 gün içinde açıklanması gerekecek. Sürecin genel olarak soruşturmanın başlatılmasından itibaren 9 ila 11 ay içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. 

Bahsi geçen ürün AB'nin kota uygulaması kapsamına girmese de Çin, Japonya, Güney Kore, Rusya ve ABD'den ithal malzemeye antidamping vergisi uygulanıyor. Soruşturmaya konu olan taneleri yönlendirilmiş silisli sac ürünleri 7225 11 00 ve 7226 11 00 GTİP kodları altında yer alıyor. 


Etiketler: Yassı Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis