Lars Hillmann: AB'de mevcut koruma önlemlerinin yerini kalıcı çelik ticaret önlemleri alacak

24 Mart Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da SteelOrbis iş birliğiyle gerçekleşen Eurometal Çelik Günü & 11. YİSAD Yassı Çelik Konferansı’nda konuşan Cattwyk firmasından Avukat ve Hukuk Danışmanı Lars Hillmann, AB’nin koruma önlemleri sona erdiğinde getirilecek çelik ticaret önlemlerinin hukuki çerçevesi ve piyasaya etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2018’den bu yana yürürlükte olan mevcut AB çelik koruma önlemlerinin, DTÖ kuralları kapsamında izin verilen azami sekiz yıllık süreye ulaşarak 20 Haziran 2026’da sona ereceğini hatırlatan Hillman, Avrupa Komisyonunun mevcut sistemin yerine geçecek yeni bir ticaret önlemi üzerinde çalıştığını belirtti.

Yeni sistemde kota tonajı azalacak, vergiler %50’ye çıkacak

Yeni düzenleme kapsamında yıllık toplam kotanın yaklaşık 18,3 milyon mt seviyesinde olması öngörülüyor. Bu da mevcut yaklaşık 34 milyon mt kota tonajına kıyasla %47’lik düşüş anlamına geliyor. Ayrıca kota aşımı durumunda uygulanacak verginin %25’ten %50’ye çıkarılması planlanıyor. Hillmann, bu değişikliğin çelik ithalatına yönelik AB koruma önlemlerinin önemli ölçüde sıkılaşması anlamına geldiğini ifade etti.

Mevcut koruma önlemlerinden farklı olarak yeni sistemin belirli bir bitiş süresi olmayacak ve kalıcı olarak tasarlanacak. Hillmann, “Bu kalıcı bir önlem… çünkü ortada kalıcı bir sorun var,” ifadelerini kullandı. Yeni sistemin mevcut önlemlerin sona ermesinin hemen ardından 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Çeliğin eritildiği ve döküldüğü menşe bildirilecek

Hillmann, yeni sistemde çeliğin eritildiği ve döküldüğü menşenin bildirilmesine ilişkin bir kural getirileceğini belirtti. Bu kriterin klasik menşe kurallarından bağımsız olarak uygulanacağı ifade edilirken, ülke bazlı kotalara erişimi belirleyeceği ve gümrük işlemlerinde idari karmaşıklığı artıracağı öngörülüyor.

Yeni sistemin Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri hariç tüm ülkelere uygulanması planlanırken, serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerin de kapsam dahilinde olacağı ve gelişmekte olan ülkelere tanınan muafiyetlerin kaldırılacağı belirtildi. Bu durumun mevcut koruma önlemlerine kıyasla daha geniş kapsamlı bir uygulama anlamına geldiği vurgulandı.