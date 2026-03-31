AB, ABD çıkışlı ürünlere yönelik vergileri indirmek için ticaret anlaşmasında sıkı koşullar belirledi

Avrupa Parlamentosu, AB-ABD ticaret anlaşması kapsamında ABD ürünlerine yönelik vergilerin düşürülmesini sıkı koşullara bağladığını açıkladı. Buna göre vergilerde indirime gidilmesi, ABD’nin anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesine bağlı olacak.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, anlaşmanın vergiyle ilgili unsurlarına yönelik pozisyonlarını kabul etti. Üye ülkeler onaylarsa anlaşma, ABD menşeli sanayi ürünlerinin büyük bölümünde vergilerin kaldırılmasını ve tarım ile deniz ürünlerinde pazar erişiminin genişletilmesini öngörüyor.

Vergi indirimleri ABD’nin uyumuna bağlı olacak

Parlamento üyeleri, yeni bir düzenleme getirerek vergilerin yalnızca ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde yürürlüğe girmesini şart koştu. Bu kapsamda ABD’nin, çelik ve alüminyum içeren AB ürünlerine uyguladığı vergileri %15 seviyesine indirmesi ve karşılıklılık ilkesini sağlaması gerekiyor.

Daha yüksek çelik ve alüminyum içeriğine sahip ürünlerde ise ABD’nin belirlenen vergilere uymaması halinde AB’nin ABD’ye tanıdığı vergi avantajlarının altı ay içinde geri çekileceği belirtildi.

Ayrıca anlaşmaya eklenen askıya alma mekanizması kapsamında ABD’nin:

belirlenen seviyelerin üzerinde ek vergiler uygulaması,

AB şirketlerine karşı ayrımcı uygulamalarda bulunması,

ekonomik baskı araçları kullanması durumunda AB, ticaret avantajlarını geri çekebilecek.

Avrupa Komisyonunun ithalat tonajlarını gözlemleyeceği ve ABD’den ithalatın AB sanayisini tehdit edecek şekilde artması halinde vergi indirimlerini askıya alabileceği ifade edildi.

2028 son tarih olarak belirlendi

Parlamento ayrıca düzenlemenin 31 Mart 2028 tarihinde sona ermesine karar verdi. Olası bir uzatma için yeni bir yasama teklifi ve kapsamlı bir etki analizi gerekecek.