AB’nin birinci çeyrek çelik kotaları doluyor, Türkiye’nin sıcak rulo sac kotası tükenmek üzere

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre AB’nin 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasındaki kota döneminin son ayında Türkiye, Cezayir, Vietnam, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Çin’e ayrılan bazı ürün kotaları tükendi. Bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranı ise %75’in üzerine çıktı.

Türkiye’ye ayrılan 43.033 mt soğuk rulo sac (“diğer ülkeler” kategorisi altında), 97.074 mt filmaşin, 1.715 mt ray çeliği ve 37.698 mt diğer kaynaklı boru kotalarını tamamen tüketti. Ayrıca ülkenin 393.977 mt sıcak rulo sac (1A) kotasının %97,59’u kullanıldı.

Tükenen diğer kotalara bakıldığında Cezayir 110.266 mt sıcak rulo sac (1A) kotasının tamamını tüketirken, Hindistan 77.805 mt organik kaplamalı sac ve 18.833 mt gaz borusu kotalarını doldurdu. Güney Kore 5.219 mt köşebent ve profil kotasını bitirirken, Çin 8.367 mt büyük çaplı kaynaklı boru (25B) kotasını tüketti.

Öte yandan Vietnam’a ayrılan 43.033 mt soğuk rulo sac ve 10.608 mt organik kaplamalı sac kotaları biterken, Japonya 7.347 mt teneke ürünleri kotasını doldurdu. Söz konusu kotalar “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılmıştır.

Bunun yanı sıra Tayvan’a “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 11.266 mt soğuk rulo sac kotasının %98,22’sini ve 116.832 mt metal kaplamalı sac (4A) kotasının %95,93’ünü kullandı. Güney Kore ise 38.622 mt silisli sac (3B), 37.148 mt metal kaplamalı sac (4A), 164.743 mt metal kaplamalı sac (4B) ve 15.944 mt teneke ürünleri kotalarının sırasıyla %78,28, %86,23, %90,23 ve %97,56’sını tüketti. Çin 30.628 mt silisli sac (3B) kotasının %99,79’unu, İngiltere ise 35.001 mt metal kaplamalı sac (4A) kotasının %90,02’sini kullandı. Malezya 14.924 mt filmaşin kotasının %99,99’unu tüketirken, Makedonya 6.955 mt gaz borusu kotasının %80,07’sini ve 25.948 mt kutu profil kotasının %88,55’ini doldurdu.