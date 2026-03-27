Birinci çeyrek sona ererken AB’nin çelik ithalat kotalarının çoğu tükendi, bazı ürünlerde kota kullanımı %90’ı aştı

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre AB’nin 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasındaki kota dönemi sona ererken Güney Kore, Çin, Türkiye ve Makedonya’ya ayrılan bazı ürün kotaları tükendi. Bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranı ise %70’in üzerine çıktı.

Tükenen kotalara bakıldığında Güney Kore 38.622 mt silisli çelik (3B) ve 37.148 mt metalik kaplamalı sac (4A) kotalarını tüketirken, ülkeye ayrılan 70.318 mt organik kaplamalı saclar kotası gümrükten geçmeyi bekleyen 222 mt ürünle aşıldı. Çin ise 126.937 mt metalik kaplamalı saclar (4B) ve 138.863 mt ticari çubuk ile hafif profil kotalarını, AB limanlarında bekleyen sırasıyla 4.468 mt ve 3.386 mt ürünle aştı. Türkiye 93.454 mt inşaat demiri kotasını tamamen tüketirken, Makedonya ise 25.948 mt kutu profil kotasını bitirdi ve 21 mt kutu profil gümrükten geçmeyi bekliyor.

Öte yandan Güney Kore 159.532 mt sıcak rulo sac (1A) kotasının %95,72’sini ve 164.743 mt metalik kaplamalı sac (4B) kotasının %93,27’sini kullandı. İngiltere 35.001 mt metalik kaplamalı sac (4A) kotasının %96,73’ünü bitirirken, Türkiye 105.174 mt ticari çubuk ve hafif profil kotasının %92,62’sini tüketti. Makedonya ise 6.955 mt gaz borusu kotasının %92,95’ini bitirdi.

“Diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan kotalara bakıldığında Tayvan 116.832 mt metalik kaplamalı sac (4A) kotasının %99,95’ini, Vietnam ise 14.924 mt filmaşin kotasının %99,99’unu kullandı. Ayrıca diğer ülkeler için ayrılan 103.731 mt metalik kaplamalı sac (4B) kotasının %97,22’si kullanıldı.

Diğer ürünlere ilişkin kota kullanımı ise aşağıdaki tabloda görülebilir.