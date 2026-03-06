AB Genel Mahkemesi, Türkiye’den ithal paslanmaz çeliğe yönelik antidamping vergisini iptal etti

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Avrupa Komisyonunun Türkiye’den ithal bazı sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve rulolara uygulanan antidamping vergisine yönelik düzenlemeyi iptal etti. Karar, çelik üreticisi Çolakoğlu Metalurji tarafından açılan dava sonucunda alındı.

Söz konusu düzenleme, Endonezya menşeli paslanmaz çelik ürünlerine uygulanan %17,3 oranındaki antidamping vergisinin Türkiye üzerinden gönderilen benzer ürünlere de uygulanmasını öngörüyordu. Avrupa Komisyonu, bu ürünlerin Türkiye üzerinden sevk edilerek Endonezya’dan ithal ürünlere uygulanan vergiyi ihlal ettiği sonucuna varmıştı.

Mahkeme: Komisyon hukuki hata yaptı

AB Genel Mahkemesi, komisyonun Türk üretici tarafından gerçekleştirilen işleme faaliyetlerini “montaj operasyonu” olarak sınıflandırarak AB antidamping mevzuatını yanlış uyguladığına hükmetti.

Mahkemeye göre komisyon, ticaret savunma mevzuatı kapsamında önlemlerin ihlal edilip edilmediğini belirlemek için kullanılan kriterleri hatalı şekilde uyguladı. Bu nedenle söz konusu düzenleme iptal edildi.