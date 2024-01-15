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AB, Türkiye ve Çin’den ithal lamaya nihai antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 15 Ocak 2024 12:41:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu Türkiye ve Çin’den ithal lamaya nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı. İnceleme 1 Ekim 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyordu.

Nihai antidamping vergileri Türkiye için %13,6 ve Çin için %23 oranlarında belirlendi. Geçici antidamping vergileri ise Türkiye için %13,6 ve Çin için %14,7 oranlarında yer alıyordu.

12 Ocak tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirilen vergilere tabi 204 mm’ye varan genişliğe sahip alaşımsız çelik ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7216.50.91 kodu altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Uzun Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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