AB, Türkiye ve Çin’den ithal lamaya nihai antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 15 Ocak 2024 12:41:47 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu Türkiye ve Çin’den ithal lamaya nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı. İnceleme 1 Ekim 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyordu.

Nihai antidamping vergileri Türkiye için %13,6 ve Çin için %23 oranlarında belirlendi. Geçici antidamping vergileri ise Türkiye için %13,6 ve Çin için %14,7 oranlarında yer alıyordu.

12 Ocak tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirilen vergilere tabi 204 mm’ye varan genişliğe sahip alaşımsız çelik ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7216.50.91 kodu altında kayıtlı bulunuyor.