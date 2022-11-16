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AB, Türkiye ve Çin’den ithal Hollanda profiline antidamping vergisi soruşturması başlattı

Çarşamba, 16 Kasım 2022 15:30:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, Türkiye ve Çin’den ithal Hollanda profiline yönelik antidamping vergisi soruşturması başlattığını açıkladı.

Söz konusu ülkelerden ithal edilen Hollanda profilinin dampingli fiyatlarla satıldığını iddia eden ve bu iki ülkeden gerçekleştirilen Hollanda profili ithalatının pazar payı açısından arttığına dair kanıt gösteren İspanya merkezli Laminados Losal’ın talebi üzerine başlatılan soruşturma, 1 Ekim 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak. Zarara ilişkin analiz 1 Ocak 2019’dan soruşturma döneminin sonuna kadar olan dönemi kapsayacak.

Geçici önlemlerin 7 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Soruşturmaya tabi 204 mm’ye varan genişliğe sahip alaşımsız çelik ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7216.50.91 kodu altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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