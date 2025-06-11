AB ticaret sapması riski karşısında yeni önlem aldı

Avrupa Komisyonu, Avrupa iç piyasasına zarar verecek ticaret sapmasını önlemek ve AB’yi ithalattaki ani artışlardan korumak için yeni bir takip sistemi devreye aldığını açıkladı. Söz konusu sistem, komisyonun gümrük verilerine dayanan bilgilerle ithalat artışlarını hızla tespit etmesini ve AB pazarını olumsuz etkilerden korumak için erken ve etkili bir şekilde harekete geçmesini sağlayacak.

ABD yönetiminin vergileri %50’ye çıkarması ve AB’nin mevcut koruma önlemlerinin 2026 yılında sona erecek olması nedeniyle ticaretin AB’ye yöneleceğine ilişkin haklı endişeler var. Yetkililer, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren olmak üzere ithalatı ve diğer göstergeleri izlemeye devam edecek ve sonuçlar düzenli olarak yayımlanacak.

Ayrıca komisyon, olası ticaret sapmasını izlemek ve dikkate değer gelişmeleri gereken şekilde ele alabilmek için Çin ile müzakereler gerçekleştiriyor. Bu proaktif yaklaşım, AB’nin ortaya çıkan trendleri öngörmesini ve riskleri ele almasını sağlayacak.