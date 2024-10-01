 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > AB,...

AB, SKDM’ye son kullanıcı sektörleri dahil etmeyi düşünüyor

Salı, 01 Ekim 2024 11:53:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) kapsamını son kullanıcı sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesinin gerekliliğini ve uygulanabilirliğini araştırmak üzere çalışma yürütmeye başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bu sayede SKDM kapsamındaki hammaddelerin yanı sıra son kullanıcı sektörlerdeki karbon sızıntısı riskini azaltmanın amaçlandığı ifade edildi. Çalışmada ürünlerin gömülü emisyonlarının hesaplanması, takip edilmesi ve raporlanmasına yönelik kuralların oluşturulacağı belirtildi. Ayrıca SKDM’nin kapsamının bazı son kullanıcı sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde yükümlülerin ve ithalatçıların uyumluluk maliyetleri ile idari yüklerinin değerlendirileceği dile getirildi.

Öte yandan çalışma kapsamında 25 Ekim tarihine kadar sürecek anket yapıldığı aktarıldı. Ankette SKDM’nin kapsamının genişletilmesine ilişkin endişelere ve fikir birliklerine yönelik kanıtlar toplanacağı, ayrıca paydaşların görüşlerinin alınacağı bildirildi.


Etiketler: Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

SSAB, Alstom’a üretiminde fosil yakıt kullanılmayan çelik tedarik edecek

01 Eki | Çelik Haberler

İsveçli Stegra yeşil çelik üretimi için peletleme tesisi kurmayı planlıyor

01 Eki | Çelik Haberler

Hydnum Steel yeşil çelik tedarik ağı oluşturmak üzere Knauf Interfer ile iş birliğine gitti

01 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal France’ın yeni pota fırını karbonsuzlaşma çalışmalarını destekleyecek

01 Eki | Çelik Haberler

İsveçli Stegra yeşil çelik faaliyetleri için devlet yardımı aldı

20 Eyl | Çelik Haberler

Volvo Trucks kamyon üretiminde düşük karbonlu çelik kullanımını artıracak

20 Eyl | Çelik Haberler

Almanya 2030 yılına kadar yerel çelik kapasitesinin üçte birini karbondan arındırmayı planlıyor

18 Eyl | Çelik Haberler

BP ve Iberdrola İspanya’nın en büyük yeşil hidrojen tesisinin inşası için onay aldı

17 Eyl | Çelik Haberler

İsveçli H2 Green Steel adını Stegra olarak değiştirdi

13 Eyl | Çelik Haberler

İtalyan Feralpi, Enfinity Global’dan temiz enerji temin edecek

11 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis