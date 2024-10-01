AB, SKDM’ye son kullanıcı sektörleri dahil etmeyi düşünüyor

Avrupa Komisyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) kapsamını son kullanıcı sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesinin gerekliliğini ve uygulanabilirliğini araştırmak üzere çalışma yürütmeye başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bu sayede SKDM kapsamındaki hammaddelerin yanı sıra son kullanıcı sektörlerdeki karbon sızıntısı riskini azaltmanın amaçlandığı ifade edildi. Çalışmada ürünlerin gömülü emisyonlarının hesaplanması, takip edilmesi ve raporlanmasına yönelik kuralların oluşturulacağı belirtildi. Ayrıca SKDM’nin kapsamının bazı son kullanıcı sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde yükümlülerin ve ithalatçıların uyumluluk maliyetleri ile idari yüklerinin değerlendirileceği dile getirildi.

Öte yandan çalışma kapsamında 25 Ekim tarihine kadar sürecek anket yapıldığı aktarıldı. Ankette SKDM’nin kapsamının genişletilmesine ilişkin endişelere ve fikir birliklerine yönelik kanıtlar toplanacağı, ayrıca paydaşların görüşlerinin alınacağı bildirildi.