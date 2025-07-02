 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > AB...

AB SKDM’nin kapsamını genişletmek ve açıklarını kapatmak için görüş toplamaya başladı

Çarşamba, 02 Temmuz 2025 17:06:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) açıklarını kapatmak ve etkinliğini artırmak amacıyla kamuoyu istişaresi başlattığını duyurdu. 26 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek istişarelerde SKDM’nin kapsamının nihai mamulleri kapsayacak şekilde genişletilmesine, SKDM’nin ihlaline karşı ilave önlemler getirilmesine ve elektrik emisyon hesaplama kurallarının revize edilmesine yönelik geri bildirim toplanacak.

Bu sayede karbon sızıntısının azaltılması ve hem AB hem de AB dışında karbonsuzlaşmanın teşvik edilmesi hedefleniyor.

Odaklanılan konular Amaç
Nihai mamuller Tedarik zincirlerinde karbon sızıntısını önlemek
Hile önlemleri SKDM maliyetlerinden kaçınmak için yapılan ürün sınıflandırma manipülasyonunu engellemek
Elektrik emisyonları AB dışındaki ülkelerin karbonsuzlaşma çabalarının daha doğru yansıtılması

Komisyon, şirketlerin üretim faaliyetlerini iklim kuralları çok sıkı olmayan ülkelere taşımasından kaynaklı karbon sızıntısının, tedarik zincirlerinin sonraki aşamalarına kayma ihtimalinden endişe duyuyor. SKDM’nin kapsamının genişletilmemesi halinde karbon ayak izi düşük olan AB’li üreticiler, karbon yoğun ithalatın baskısı altında kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, iklim hedeflerini ve rekabet gücünü zayıflatıyor.

Bununla birlikte bazı üreticilerin, SKDM kapsamına giren ürünleri hafifçe modifiye ederek kapsama girmeyen ürünler olarak sınıflandırması veya ücretlerden kaçınmak için ürünleri aracı ülkeler üzerinden yönlendirmesi gibi SKDM’yi ihlal eden uygulamaları da ele alınacak. Komisyon, uyumluluk için ürün sınıflandırılmalarının ve raporlama kurallarının sıkılaştırılmasını öneriyor.

SKDM kapsamında emisyonlarda elektriğin payını hesaplarken fosil yakıt bazlı varsayılan değerler kullanılıyor ancak bu hesaplanırken AB dışındaki ülkelerin enerji üretiminde yaptığı karbonsuzlaşma çalışmaları göz ardı ediliyor. İthalatçıların, varsayılan değerleri kullanmak yerine gerçek emisyonlarını bildirme seçeneği olsa da çoğu sektör paydaşı gerekliliklerin çok karmaşık olduğunu savunuyor. Bu durumun, AB üyesi olmayan ülkelerin karbonsuzlaşma çalışmalarına ket vurabileceği düşünülüyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Poland hidrojen fırınlarını devreye aldı, yeni galvanizleme hattının inşasına başladı

01 Tem | Çelik Haberler

SSAB Luleå tesisinin yeşil dönüşümü için 430 milyon €’luk finansman sağladı

30 Haz | Çelik Haberler

Marcegaglia, Fos-sur-Mer yeşil çelik tesisi için düşük karbonlu nükleer enerji anlaşması imzaladı

25 Haz | Çelik Haberler

ArcelorMittal France yenileme çalışmaları için 1 No’lu yüksek fırınını devre dışı bıraktı

23 Haz | Çelik Haberler

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi SKDM’nin basitleştirilmesi konusunda anlaştı

20 Haz | Çelik Haberler

ArcelorMittal yüksek enerji maliyetleri sebebiyle Almanya'daki yeşil çelik projelerini iptal etti

20 Haz | Çelik Haberler

Polonya çelik sektöründe sürdürülebilirlik için kapsamlı eylem planını açıkladı

19 Haz | Çelik Haberler

UNESID İspanya çelik sektörünün geleceği için etkin politikalar istiyor

18 Haz | Çelik Haberler

Salzgitter ve Volvo Cars geri dönüşüm odaklı ortaklık kuruyor

18 Haz | Çelik Haberler

ArcelorMittal İspanya’daki dağıtım ağını yeni merkeziyle güçlendiriyor

13 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis