ROGESA düşük emisyonlu çelik üretimini desteklemek için hurda geri dönüşüm projesi başlattı

Alman levha üreticisi Dillinger Group’un bağlı kuruluşu ROGESA, yüksek kaliteli düşük emisyonlu çelik üretiminde geri dönüştürülmüş çelik kullanımını artırma hedefi doğrultusunda Almanya’nın Dillingen kentinde yenilikçi bir hurda işleme tesisi kurmayı planladığını duyurdu.

2028 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanan tesisin kesilmiş hurdaları işleyeceği ifade edildi. Projenin, gelişmiş ayrıştırma teknolojileri sayesinde hurda kalitesini yükseltmeyi ve sıkı kalite standartları gerektiren çelik üretiminde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırmayı amaçladığı aktarıldı.

Yapay zekâ ve X-ray sistemleri hurda kalitesini artıracak

Projenin en önemli unsurlarından birinin, hurda işleme sürecine yapay zekâ tabanlı nesne tanıma ve X-ray analiz teknolojilerinin entegre edilmesinin olacağı vurgulandı. Bu sistemlerin, hurda akışındaki kirletici maddeleri tespit ederek ayrıştırılmasını sağlayacağı dile getirildi. Özellikle geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak gerçekleştirilen yüksek kaliteli çelik üretimindeki en büyük zorluklardan biri olan bakır kalıntılarının azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

ROGESA, söz konusu teknolojinin, kesilmiş hurdalardaki bakır kirliliğini yaklaşık %30 azaltacağına ve böylece çelik üreticilerinin hem yüksek kaliteli çelik ürünlerinde gerekli kalite standartlarını koruyacağına hem de hurda kullanım oranlarını artırabileceğine dikkat çekti.

Artan hurda kullanımı hammadde ihtiyacını azaltacak

Projenin, döngüsel çelik üretimine geçişi ve elektrik ark ocaklı üretim süreçlerinde hurda tüketiminin artırılmasını destekleyeceği belirtildi. Hurda kalitesinin yükseltilmesi sayesinde ROGESA, geri dönüştürülmüş çelik kullanımını en üst seviyeye çıkarmanın yanı sıra doğrudan indirgenmiş demir (DRI) ve diğer birincil hammaddelere olan bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini aktardı. Ayrıca tesisle birlikte DRI ve diğer birincil hammaddelerin kullanımının yıllık yaklaşık 63.000 mt azalacağını kaydetti.

Malzeme tasarrufunun yanı sıra projenin önemli çevresel faydalar sağlamasını beklediğini ifade eden ROGESA, gelişmiş işleme tesisinin geleneksel yöntemlere kıyasla enerji tüketiminde yıllık 16 GWh’a varan düşüş sağlayacağını tahmin ettiğini söyledi. Bununla birlikte karbon emisyonlarında yıllık 76.000 mt’a varan düşüş olmasını öngördüğünün ve bu durumun hem şirketin hem de Almanya’nın karbonsuzlaşma hedeflerine katkı sağlayacağının altını çizdi.

Alman hükümetinden projeye destek

Öte yandan Almanya Federal Çevre Bakanlığının, Çevresel Yenilik Programı kapsamında projeye 2,8 milyon € tutarında finansman desteği sağladığı da aktarıldı. Bakanlığın, projeyi mevcut sektör standartlarının ötesine geçen ve daha geniş uygulama potansiyeline sahip yenilikçi teknolojileri ortaya koyan öncü bir deneme projesi olarak değerlendirdiği vurgulandı.