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AB SKDM’nin basitleştirilmesi yönündeki öneriyi kabul etti

Pazartesi, 26 Mayıs 2025 15:03:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Parlamentosu, AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nda (CBAM) yapılması önerilen teknik değişiklikleri ve basitleştirmeleri kabul ettiğini duyurdu. Parlamento, mevzuata son halinin verilmesi amacıyla Avrupa Konseyi ile görüşmelere başlayacak.

Değişikliklerle birlikte SKDM kapsamında ithalatçı başına yıllık 50 mt’luk kümülatif eşik getirilecek. Bu sayede çoğunlukla düşük tonajlı ithalat yapan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile şahısların %90’ı SKDM kurallarından muaf tutulurken, demir, çelik ve alüminyum ithalatından kaynaklı emisyonların %99’u kapsam içinde kalmaya devam edecek. Bununla birlikte beyan sahiplerinin yetkilendirilme süreci, emisyon hesaplama yöntemleri ve mali yükümlülüklerin yönetimi basitleştirilirken, suistimallerin önüne geçecek hükümler de güçlendirilecek. Bu sayede küçük ve orta ölçekli işletmeler ile nadiren ithalat yapanlara yönelik bürokratik zorlukların azaltılması hedefleniyor.

Parlamento Raportörü Antonio Decaro, “SKDM, AB’nin karbon kaçağını önlemesine yardımcı olan ve AB dışındaki ülkeleri iklim konusunda harekete geçmeye teşvik eden çok önemli bir araç. Bu yaklaşımla şirketler açısından süreci, SKDM’yi iptal etmeden ya da zayıflatmadan basitleştirebiliyoruz. Tüm SKDM paydaşlarına hukuki netlik ve kesinlik getirmek için çalışmalara hızla devam edeceğiz,” dedi.


Etiketler: Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma 

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