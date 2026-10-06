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AB SKDM sertifika fiyatı 2026'nın üçüncü çeyreğinde 82,32€'ya yükseldi

Salı, 06 Ekim 2026 11:15:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında 2026 yılının üçüncü çeyreği için geçerli sertifika fiyatını 82,32€ olarak belirlediğini duyurdu.

Üçüncü çeyrek sertifika fiyatının ikinci çeyrek için açıklanan 75,28€ seviyesine kıyasla 7,04€ veya %9,4 arttığı gözlenirken, sertifika fiyatı ilk çeyrekte 75,36€ seviyesinde yer almıştı.

Dördüncü çeyrek sertifika fiyatı Ocak 2027'de açıklanacak

SKDM sertifikalarının fiyatı, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında gerçekleştirilen emisyon tahsisatı ihalelerinin ağırlıklı ortalama kapanış fiyatları esas alınarak belirleniyor.

Avrupa Komisyonu, SKDM sertifika fiyatlarını üç aylık dönemler halinde hesaplıyor ve her çeyreğe ilişkin fiyatı ilgili çeyreğin sona ermesini takip eden ilk hafta içinde yayımlıyor. Fiyatlar, söz konusu çeyrekte AB pazarına giren SKDM kapsamındaki ürünlerin gömülü emisyonlarına karşılık gelen SKDM sertifikalarının satışında uygulanacak. Dolayısıyla 82,32€ seviyesi, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ithal edilen SKDM kapsamındaki ürünlerin emisyonları için geçerli olacak.

2026 yılının dördüncü çeyreğine yönelik SKDM sertifika fiyatının 4 Ocak 2027 tarihinde yayımlanması planlanıyor. 2027 yılından itibaren SKDM sertifika fiyatları haftalık olarak hesaplanıp yayımlanacak. SKDM sertifikaları 2027'nin Şubat ayından itibaren ortak merkezi platform üzerinden satın alınabilecek.

Etiketler: Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma SKDM 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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