Avrupa Parlamentosu SKDM'nin son kullanıcı sektörlere genişletilmesine onay verdi

Avrupa Parlamentosu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) için önerilen değişiklikleri oylayarak kabul ettiğini duyurdu. Mekanizmanın ilave son kullanıcı sektör ürünlerine genişletilmesinin yanı sıra hile önlemlerinin sıkılaştırılmasından yana olduğunu bildirdi. Söz konusu değişikliklerin 464 oyla kabul edildiğini ve bu sayede AB üye devletleriyle yürütülecek müzakerelerin çerçevesinin oluşturulduğunu aktaran parlamento, nihai mevzuata ilişkin AB Konseyi ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Milletvekillerinin, Avrupa Komisyonunun SKDM'nin temel malzemelerin ötesine geçerek bağlantı elemanları, tel, yay ve ev eşyaları gibi yüksek oranda çelik veya alüminyum içeren son kullanıcı sektör ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi teklifine onay verdiği ifade edildi. Böylelikle kapsamın komisyonun başlangıçta öngördüğünden daha da genişletilmesi önerisinde bulunulduğu paylaşıldı. Komisyonun ilk teklifinde 180 ilave son kullanıcı sektör ürününün mekanizma kapsamına alınması planlanıyordu. Ayrıca şebeke istikrarını korumak amacıyla şebeke işletmecileri tarafından AB dışındaki ülkelerden temin edilen elektriğin SKDM'den muaf tutulmasını öngören bir hüküm eklendiğine de dikkat çekildi.

SKDM'den kaçınmaya yönelik önlemler sıkılaştırılmalı

Aynı zamanda parlamento, ürünlerde küçük değişiklikler yapılarak SKDM yükümlülüklerinden kaçınılmasını önlemeye yönelik hükümlerin sıkılaştırılmasını talep etti. Kuralların maliyetleri düşürmeye yönelik meşru ticari kararları değil, yalnızca SKDM'den kaçınmak amacıyla oluşturulan düzenlemeleri hedef alması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra hile uygulamalarının tespit edilmesi halinde Avrupa Komisyonunun ürünlerin gerçek menşesine yönelik varsayılan emisyon değerlerini uygulayabilmesini istedi.

Milletvekilleri, fiyat şokları yaşanan dönemlerde bazı ürünlerin SKDM kapsamından geçici olarak çıkarılmasına imkân tanıyacak koruma önlemini reddetti. Bunun yerine söz konusu ürünlerden elde edilen SKDM gelirlerinin geçici olarak etkilenen sanayi sektörlerine yönlendirilmesini sağlayacak bir mekanizmaya destek verdi.

Parlamento ayrıca en az gelişmiş ülkeler için basitleştirilmiş raporlama yükümlülükleri uygulanmasını ve teknik destek mekanizması oluşturulması önerisini yaptı. Ancak komisyonun Paris Anlaşması'nın 6. maddesi kapsamındaki karbon kredilerinin SKDM yükümlülüklerine mahsup edilmesine yönelik teklifini metinden çıkararak bu konunun AB Emisyon Ticaret Sistemi'nin (EU ETS) yaklaşan revizyonu sırasında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Geçici Karbonsuzlaşma Fonu'ndaki değişikliklere destek

Geçici Karbonsuzlaşma Fonu'ndaki değişiklikleri 433 oyla kabul ettiğini bildiren parlamento, fon kapsamındaki mali desteğin komisyonun önerdiği gibi 2028'de değil, 2027-2029 döneminde sağlanması gerektiğini dile getirdi. Aynı zamanda karbon maliyetleri artan son kullanıcılar ve SKDM kapsamındaki ürünleri girdi olarak kullanan son kullanıcı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin fondan yararlanabilmesini talep etti.