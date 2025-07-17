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AB köşebent ve profile yönelik ülkeye özgü kota uygulamasını Ağustos’a erteledi

Perşembe, 17 Temmuz 2025 14:15:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) yapılan bir bildiriye göre Avrupa Birliği, Türkiye, Güney Kore ve İngiltere için demir veya alaşımsız çelikten köşebent ve profil (Kategori 17) kota tonajına uygulanan ülkeye özgü %15 kota üst sınırını kaldırma ve söz konusu ülkelere özgü kota tonajı belirleme kararının yürürlüğe gireceği tarihi erteledi. Söz konusu değişiklikler, 1 Temmuz 2025 yerine 1 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere komisyon, küresel hale getirilen Kategori 17 kota tonajı için yürürlüğe giren ülkeye özgü kota üst sınırının, Türkiye, Güney Kore ve İngiltere’nin geleneksel ticaret akışlarını etkilediğini ve vergisiz tonajlara erişimlerini sınırlayarak söz konusu ülkelerden ithalatı tarihi seviyelerin altına indirdiğini tespit etmişti. Kota tonajını aşan ülkeler %25 ek vergiye tabi olacak. Açıklamaya göre komisyon planlanan önlem hakkında üye ülkelerle istişarelerde bulunacak. 

İngiltere, Türkiye ve Güney Kore’ye tahsis edilecek kota tonajları (mt) aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ülke 1 Temmuz 2025 – 30 Eylül 2025 1 Ekim 2025 – 31 Aralık 2025 1 Ocak 2026 – 31 Mart 2026 1 Nisan 2026 – 30 Haziran 2026
Türkiye 22.892 22.892 22.394 22.643
Güney Kore 5.335 5.335 5.219 5.277
İngiltere 27.506 27.506 26.908 27.207

Söz konusu ürünler 7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10 ve 7216 33 90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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